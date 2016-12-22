Венесуэла позвала «Газпром» в газовые проекты

Венесуэла обсуждает возможность участия «Газпрома» в газовых проектах в стране, написал министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино на своей странице в Twitter.

«В Москве состоялась встреча с генеральным директором Gazprom International Андреем Фиком для оценки новых возможностей в газовых проектах. Мы изучаем новые возможности стратегических альянсов с «Газпромом», — сообщил дель Пино.

Официальный представитель Gazprom International от комментариев отказался.

Пока что деятельность «Газпрома» в Венесуэле ограничивается сервисными проектами и геологоразведкой. «Дочка» «Газпрома» — компания Gazprom International работает в Венесуэле через свою структуру — Gazprom Latin America B.V. и совместное с венесуэльской нефтегазовой госкомпанией PdVSA предприятие Servicios Venrus S.A. (доля «Газпрома» в ней составляет 40%), указано на сайте компании. Cовместное предприятие было создано в 2008 году для строительства объектов нефтегазовой промышленности под ключ и проведения сервисных работ: от бурения до капремонта скважин.

В 2010 году компания работала в проекте «Хусепин-120» (поставка и монтаж оборудования для четырех очередей компримирования газа) и «Санта-Роса-18» (поставка, установка и ввод в эксплуатацию двух компрессоров). В 2013 году был реализован проект «Мерекуре» совместно с INTEVEP (научно-исследовательский проектный институт PdVSA), в рамках которого проводилась геологоразведка на месторождениях нефти Сан-Хоакин, Эль Робле и Гуарио. Также реализуется проект «Хунин» (исследование возможностей добычи нефти на блоках «Хунин» и «Бойака» в нефтеносном поясе реки Ориноко).

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале октября в рамках Российской энергетической недели посетит Москву. В конце сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил о подготовке встречи президента Венесуэлы с президентом России.