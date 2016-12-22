СБУ попросили принять меры против реставрации Всесоюзного старосты

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Из-за реставрации за государственные средства памятников Владимиру Ленину и Михаилу Калинину в Одесской области Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственную аудиторскую службу. На реставрацию из сельского бюджета было выделено 50 тыс. грн (108,4 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба института.

Институт просит Генпрокуратуру и МВД проверить указанные обстоятельства и начать уголовное производство по факту изготовления, распространения и публичного использования коммунистической символики по ст. 436-1 УК Украины.

СБУ попросили проверить, совершали ли должностные лица сельского совета действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Государственная аудиторская служба должна проверить законность использования средств из госбюджета для проведения реставрации.

В марте 2017 года институт обратился к Петру Кыссе, главе села Кубей Болградского района Одесской области, по поводу необходимости демонтажа памятников Ленину и Калинину. Это должно быть сделано согласно требованиям федерального закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». По данным института, указанные памятники содержат символику коммунистического тоталитарного режима и должны быть демонтированы.

Тогда же институт попросил начальника Болградского отделения полиции ГУ Нацполиции в Одесской области принять меры для прекращения реставрации памятников на госсредства.

В августе 2017 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил о 2389 памятниках, демонтированных в рамках декоммунизации. Среди них было 1320 памятников Ленину.

Закон о декоммунизации действует на Украине с апреля 2015 года.