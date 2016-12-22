В офисе фонда «Подари жизнь» обнаружили две коробки с патронами

В Москве возбудили уголовное дело, после того как в помещении благотворительного фонда «Подари жизнь» нашли две коробки с патронами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Коробку с патронами 29 сентября принес в офис неизвестный мужчина, который представился курьером. После этого координатор отделения фонда позвонила в полицию и рассказала о произошедшем, уточняет агентство «Москва» со ссылкой на источник. Об инциденте стало известно только 3 октября.

«По ее словам [координатора], к ней в кабинет зашел неизвестный, представившийся курьером. Мужчина передал девушке пакет с двумя коробками и ушел. Пакет показался заявительнице подозрительным, и она решила вызвать полицию», — приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах.



В коробках нашли 77 патронов, предназначенных для снайперских винтовок. Источник ТАСС уточняет, что в офис также приезжал кинолог с собакой, который не обнаружил взрывчатку.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).