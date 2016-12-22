Власти Москвы объявили о завершении сезона фонтанов

В Москве начали отключать фонтаны в связи с наступлением холодов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

Бирюков уточнил, что специалисты прочищают фонтаны, сливают с них воду, проверяют работу насосов и ставят на консервацию.

Сезон фонтанов в Москве стартовал 29 апреля. 12 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реконструкции ВДНХ, в том числе 17 фонтанов парка. Реконструкцию фонтанов начали летом 2017 года, она продлится до 2018 года.