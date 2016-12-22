Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,25 57,80 EUR Нал. 68,51 67,92 USD Бирж. 57,90 -0,01 EUR Бирж. 68,11 +0,18 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4288,94 -102,75 ММВБ 2079,98 +0,21% РТС 1131,50 +0,25% Brent 56,02 -0,09% DJIA 22623,33 +0,29% Nasdaq 6523,03 +0,10% FTSE 7457,99 +0,26%
Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии
Лента новостей
В Казахстане пропал санитарный самолет Ан-28 17:23, Общество Испания согласилась выдать США российского «короля спама» 17:22, Общество ЕБРР закроет пять из семи своих представительств в России 17:21, Экономика Кандидатов в губернаторы проверили лодками-драконами 17:19, Политика Активист отсудил 20 тыс. руб. компенсации за помещение в психбольницу 17:08, Общество Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии 17:01, Общество Власти Москвы объявили о завершении сезона фонтанов 16:53, Общество Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме 16:49, Политика Аренда с правом выкупа: станет ли жилищный лизинг альтернативой ипотеке 16:48, Недвижимость СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы 16:47, Общество В деле готовивших теракты в Москве сторожей нашли сирийский след 16:44, Общество В Тольятти закрыли дела против экс-главы националистической организации 16:41, Общество Роман Абрамович инвестировал в британского оператора связи 16:31, Бизнес Первый тест нового Lexus LS в видеообзоре Autonews.ru 16:30, Авто СМИ узнали об отказе автору работы о власовцах в степени доктора наук 16:28, Общество Минюст потребовал закрыть тренинговую организацию «Зеора» 16:27, Общество Глава РАН напомнил о вкладе российского ученого в нобелевку американцев 16:19, Общество Саакашвили попросил политического убежища на Украине 16:19, Политика Двое подследственных в СИЗО Барнаула зашили себе рты 16:13, Общество Роструд рассказал о коротких каникулах в ноябре 16:11, Общество СК проверит трансфер одного из самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ 16:10, Спорт Новак назвал сумму дохода российского бюджета от сделки ОПЕК+ 16:09, Экономика Москвичи принесли цветы к посольству США после стрельбы в Лас-Вегасе 16:07, Общество Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками 16:00, Политика Адвокат Учителя предложил помощь уволенному из-за «Матильды» прокурору 15:53, Общество Сети Wi-Fi в России предложили подключить к единой системе авторизации 15:51, Технологии и медиа Глава ГИБДД назвал Москву самым безопасным городом в России 15:46, Общество Дмитрия Энтео исключили из «Божьей воли» 15:43, Общество
Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии
Общество, 17:01
0
Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии
Джалял Талабани (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

В Германии на 84-м году жизни скончался Джалял Талабани, экс-президент Ирака и лидер Патриотического союза Курдистана (ПСК). Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

Талабани отправился в Германию, где проходил лечение, в марте этого года. До этого он уже несколько раз приезжал в эту страну для лечения, возвращаясь после этого обратно в Ирак. Сегодня его состояние быстро ухудшилось и он скончался.

Талабани родился под Сулейманией в семье местного шейха. В 1957 году вместе с делегацией курдов он приезжал в Москву, где принял участие в фестивале молодежи и студентов. С конца 1950-х годов Талабани начал участвовать в курдском национальном движении, направленном против официальных властей Ирака, и становится одним командиров курдских боевых групп. В 1970-х годах, после раскола в Демократической партии Курдистана (ДПК), Талабани основывает новую курдскую партию — Патриотический союз Курдистана, центром действий которой становится Сулеймания в противовес столице Иракского Курдистана Эрбилю.

В середине 1990-х годов, после войны в Персидском заливе в Иракском Курдистане начинается гражданская война между ДПК и ПСК. Раскол между двумя партиями сохраняется до сих пор. В 2005 году Талабани и лидер ДПК Барзани поделили сферы влияния, после чего Талабани стал президентом Ирака, а Барзани — де-факто независимого региона Иракского Курдистана на севере страны. Пост президента он покинул в 2014 году.

Игра в независимость: почему Курдистан не станет отделяться от Ирака
Политика

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. Более 90% проголосовавших поддержали образование независимого государства. Официальные власти Ирака, а также США, Россия, Турция и Иран выступили против одностороннего провозглашения независимости Курдистаном. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Эрбилю санкциями и торговым эмбарго.

Теги: Ирак , курды , Джалял Талабани
Главное
Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о предложении Макрона помочь решить конфликт вокруг Курдистана Политика
Тиллерсон заявил о непризнании США референдума о независимости Курдистана Политика
Две авиакомпании Иордании и ОАЭ приостановят полеты в Иракский Курдистан Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку