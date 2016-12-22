Экс-президент Ирака и курдский лидер Джалял Талабани умер в Германии

Джалял Талабани (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

В Германии на 84-м году жизни скончался Джалял Талабани, экс-президент Ирака и лидер Патриотического союза Курдистана (ПСК). Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

Талабани отправился в Германию, где проходил лечение, в марте этого года. До этого он уже несколько раз приезжал в эту страну для лечения, возвращаясь после этого обратно в Ирак. Сегодня его состояние быстро ухудшилось и он скончался.

Талабани родился под Сулейманией в семье местного шейха. В 1957 году вместе с делегацией курдов он приезжал в Москву, где принял участие в фестивале молодежи и студентов. С конца 1950-х годов Талабани начал участвовать в курдском национальном движении, направленном против официальных властей Ирака, и становится одним командиров курдских боевых групп. В 1970-х годах, после раскола в Демократической партии Курдистана (ДПК), Талабани основывает новую курдскую партию — Патриотический союз Курдистана, центром действий которой становится Сулеймания в противовес столице Иракского Курдистана Эрбилю.

В середине 1990-х годов, после войны в Персидском заливе в Иракском Курдистане начинается гражданская война между ДПК и ПСК. Раскол между двумя партиями сохраняется до сих пор. В 2005 году Талабани и лидер ДПК Барзани поделили сферы влияния, после чего Талабани стал президентом Ирака, а Барзани — де-факто независимого региона Иракского Курдистана на севере страны. Пост президента он покинул в 2014 году.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. Более 90% проголосовавших поддержали образование независимого государства. Официальные власти Ирака, а также США, Россия, Турция и Иран выступили против одностороннего провозглашения независимости Курдистаном. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Эрбилю санкциями и торговым эмбарго.