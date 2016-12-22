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СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы
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СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы
Общество, 16:47
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СК возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по региону.

По данным следствия, днем 3 октября на территории Кунцевского кладбища местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства совершенного преступления и причастных к нему лиц.

В конце августа в жилом доме в поселении Первомайское города Москвы было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Как уточняли следователи, мужчина скончался от полученных ранений на месте.

Теги: Москва , ранение , Убийство , огнестрельное ранение
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