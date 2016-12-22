Роман Абрамович инвестировал в британского оператора связи

Российский миллиардер Роман Абрамович вошел в число инвесторов в ходе очередного раунда финансирования британского оператора мобильной связи Truphone. Всего было привлечено £225 млн ($338 млн), сообщает The Telegraph. В компанию также инвестировал партнер Абрамовича по Evraz Александр Абрамов.

Компания собирается потратить средства на то, чтобы полностью погасить свои долги, расширить бизнес по всему миру и привлечь партнеров из других телекоммуникационных компаний.

«Я рассматриваю привлечение этих средств как знак доверия инвесторов к нашей стратегии роста и к нашим амбициям строить глобальный бизнес», — заявил гендиректор Truphone Ральф Стеффенс.

В этом году компания стала партнером Apple. Truphone позволила владельцам iPad использовать цифровую сим-карту от Apple (e-SIM), для того, чтобы подключаться к сетям мобильной связи в нескольких странах. Компания также предоставляет так называемые плоские тарифные планы, которые не включают плату за роуминг с клиентов, находящихся за границей.

Абрамович и Абрамов уже не в первый раз вкладывают средства в Truphone. В 2013 году инвестиционное подразделение Millhouse Capital Абрамовича — компания Minden — купила 23,3% в операторе за £75 млн ($110,8 млн по тогдашнему курсу). Для миллиардера это стало первой инвестицией в телеком. Доля Абрамова, который до сделки контролировал около 80% Truphone, тогда снизилась до 58%.