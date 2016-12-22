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В Тольятти закрыли дела против экс-главы националистической организации
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В Тольятти закрыли дела против экс-главы националистической организации
Общество, 16:41
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В Тольятти закрыли дела против экс-главы националистической организации

Следователи прекратили расследование уголовных дел против пенсионерки Любови Кузаевой, возглавлявшей ранее организацию «Община коренного русского народа» в Самарской области. Об этом сообщил РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов.

По его словам, Следственный комитет отменил постановления о возбуждении двух уголовных дел в отношении Кузаевой. Такое решение принял заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как уточняет «Медиазона», Кузаева возглавляла организацию до 2015 года. Дела против нее были возбуждены по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) и ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Поводом для обвинения стала видеозапись, которую она выложила «ВКонтакте» в 2016 году. При этом сама женщина утверждает, что нетбук, с которого была опубликована запись, находился в офисе, где доступ к нему имел неограниченный круг лиц.

По словам Мифтахутдинова, о том, что против нее ведется расследование, Кузаева узнала только в Москве, куда она переехала. Росфинмониторинг заблокировал счет Кузаевой из-за ее включения в список экстремистов. На этот счет поступала пенсия. По этой причине она не смогла приехать в Самару, чтобы узнать суть обвинения.

В июле в этот же список попал блогер Руслан Соколовский, арестованный за игру в Pokemon Go в храме. В июне его приговорили к трем с половиной годам условного срока, после чего Росфинмониторинг до конца срока включил  его в перечень экстремистов и террористов, чьи счета подлежат блокировке. 

Теги: националист , Тольятти
Главное
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