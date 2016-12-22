Кандидатов в губернаторы проверили лодками-драконами

Частью тренинга для потенциальных кандидатов в главы регионов стали тимбилдинг-мероприятия — парусная регата в Имеретинском порту и гонки на лодках-драконах на Гребном канале, после которых было организовано барбекю. Эти «командообразующие» тренинги — часть «Программы развития кадрового управленческого резерва», организованной Высшей школой государственного управления РАНХиГС при поддержке администрации президента (ее описание есть у РБК).

Участников тренинга — представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства — готовят для высоких региональных и муниципальных постов, рассказал РБК один из них. Весь тренинг длится восемь месяцев — с июня 2017 года по январь 2018 года — и делится на восемь тематических модулей. Один из них, «Новые методы управления в цифровом мире», проходит сейчас в сочинском образовательном центре «Сириус», где в июле Владимир Путин встречался с подростками.

Помимо гонок и регаты, для участников тренинга организованы лекции. Их читают представители администрации президента (в расписании заявлены ее руководитель Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко), члены кабинета министров (Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Николай Никифоров, Антон Силуанов и Максим Орешкин) и крупные бизнесмены — Евгений Касперский из «Лаборатории Касперского», Аркадий Волож из «Яндекса». Перед обучающимися выступали и представители культуры и спорта. Дирижер Валерий Гергиев рассказал участникам тренинга об искусстве работы в коллективе, а тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прочла лекцию «Лидерство под микроскопом».

Ранее, 25 сентября, Кремль начал осеннюю ротацию губернаторов. В отставку ушли Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ). Трое человек, назначенных временно исполняющими обязанности глав регионов вместо них, участвовали в тренинге РАНХиГС — сенатор Дмитрий Азаров, первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский.

Всего в рамках ротации свои посты покинут до десяти губернаторов, ранее предупреждали близкие к Кремлю источники РБК.

Гонки на лодках-драконах — популярный вид спорта в Китае и Юго-Восточной Азии. В соревнованиях участвуют десяти- или 20-местные каноэ, украшенные головой и хвостом дракона. Роль загребного на таком судне исполняет барабанщик, задающий ритм гребцам.