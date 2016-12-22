Новак назвал сумму дохода российского бюджета от сделки ОПЕК+

Сделка по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) принесла в российский бюджет дополнительные доходы от повышения цен на ресурс в размере от 700 млрд до 1 трлн руб. Об этом в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль» рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

«Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 года», — сказал министр. При этом Новак добавил, что эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета, в связи с укреплением рубля и прогрессивной шкалой налогообложения, зависящей от цен на нефть.

Министр подчеркнул, что спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалось: по сравнению с 2016 годом он на 1,4 млн барр. выше.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран заключили в конце 2016 года действующее соглашение о сокращении добычи нефти. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн барр./сутки, из них 300 тыс. барр. приходится на Россию.