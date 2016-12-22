Москвичи принесли цветы к посольству США после стрельбы в Лас-Вегасе

Жители Москвы несут цветы и свечи к посольству США в столице, после того как в Лас-Вегасе в результате стрельбы погибли более 50 человек, передает телеканал НТВ.

Телеканал опубликовал видеозапись, на которой видно, как люди приносят букеты к информационному стенду около здания посольства. Около стенда горят свечи.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии с места возложения цветов и приносят соболезнования.

https://www.instagram.com/p/BZyUDPzHUWG/?taken-by=steiner33

2 октября на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе произошла стрельба. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay по посетителям фестиваля. По последним данным, жертвами обстрела стали 58 человек, были ранены 515 человек. Шериф Лас-Вегаса заявил, что Пэддок совершил суицид до того, как спецназ взял штурмом его номер.

Издание Financial Times со ссылкой на полицию Лас-Вегаса сообщает, что Пэддоку принадлежало более 40 единиц огнестрельного оружия. Следователи обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия в номере в гостинице Mandalay Bay, откуда он стрелял. Дома у него также обнаружили еще 19 единиц оружия.

Накануне президент России Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Лас-Вегасе. По словам российского лидера, это преступление «потрясает своей жестокостью».