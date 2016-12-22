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Участник проекта LIGO рассказал о работе нобелевских лауреатов по физике
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Участник проекта LIGO рассказал о работе нобелевских лауреатов по физике
Общество, 14:56
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Участник проекта LIGO рассказал о работе нобелевских лауреатов по физике

Нобелевскую премию по физике-2017 присудили Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу — ученым, благодаря работе которых удалось «поймать» гравитационные волны, внесшим весомый вклад в создание детектора лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Как заявил в разговоре с РБК доктор физико-математических наук МГУ Валерий Митрофанов, который сам активно участвовал в проекте по детектированию гравитационных волн LIGO в США, у него не было сомнений, что именно эти ученые получат Нобелевскую премию.

«Премия действительно дана тем людям, которые внесли очень большой вклад в создание детекторов. Райнер Вайс и Кип Торн — это те ученые, которые еще в 1980 году начали создавать детектор, который обнаружил волны. Барри Бэриш подключился чуть позже, но благодаря именно его усилиям программа стала мощной, были реально построены детекторы. Все начиналось с маленьких прототипов — 10, 40 метров. А сейчас расстояние между пробными массами — 4 км», — рассказал ученый.

Нобелевскую премию по физике присудили продюсеру фильма «Интерстеллар»
Общество

Митрофанов отметил, что прошло 30 лет, когда первоначально заложенные цены привели к успешному проекту. Над проектом работали более 1 тыс. ученых из разных стран, включая Россию. «С одной стороны, зарегистрировать такой слабый сигнал — мечта у физиков. Благодаря усилиям всего коллектива LIGO и лауреатам удалось в конце концов это сделать», — сказал Митрофанов.

По словам ученого, гравитационные волны открывают новую область науки. «Раньше мы смотрели на то, что происходит в далеком космосе в основном в электромагнитном диапазоне. А сейчас добавился такой канал информации, как гравитационные волны, у этого канала гораздо больше возможностей. Они идут от первых моментов после Большого взрыва, когда образовалась наша Вселенная. Но надо повышать чувствительность», — заключил он.

Теги: Нобелевская премия , нобелевские лауреаты , физика
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