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Адвокат Учителя предложил помощь уволенному из-за «Матильды» прокурору
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Адвокат Учителя предложил помощь уволенному из-за «Матильды» прокурору
Конфликт вокруг «Матильды», 15:53
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Адвокат Учителя предложил помощь уволенному из-за «Матильды» прокурору

Константин Добрынин, адвокат режиссера фильма «Матильда» ​Алексея Учителя, предложил помощь заместителю прокурора Симферополя, советнику юстиции Александру Шкитову, которого уволили и лишили гражданства после его выступления против «Матильды». Об этом говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

Добрынин уточнил, что сотрудники коллегии адвокатов Pen & Paper готовы бесплатно в рамках института Pro Bono (ради общественного блага) оказать ему квалифицированную правовую помощь по восстановлению его возможно нарушенных конституционных прав. Юрист считает, что в этой истории уволенный зампрокурора был «лишь инструментом отдельных нечистоплотных политиков, а в итоге стал жертвой».

В сообщении говорится, что Поклонская направила занимавшему пост зампрокурора Симферополя​ Шкитову обращение, в котором утверждалось, что рекламные трейлеры «Матильды» ​«грубо оскорбляют чувства верующих». После этого 2 августа Шкитов подписал «Предостережение о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино- и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе» и потребовал от директоров кинотеатров Симферополя не показывать рекламные ролики «Матильды».

Как утверждает Добрынин, Поклонская направила депутатский запрос в орган прокуратуры, который не может оценивать действия Министерства культуры и принимать решения, которые противоречат ранее сделанным выводам Генпрокуратуры. Также депутат требовала от прокурора принять меры вопреки действующему законодательству России.

Таким образом, по мнению Добрынина, в действиях Поклонской усматриваются признаки состава преступления по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Юрист подчеркнул, что депутат «публично призналась» в нарушении депутатской этики и норм уголовно законодательства.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Пресс-служба депутата Госдумы Натальи Поклонской сообщила 28 сентября, что некоторые «принципиальные прокуроры» в Крыму ослушались рекомендаций «не реагировать» на ситуацию с «Матильдой», после чего их уволили и лишили гражданства. Депутат обещала, что уволенные сотрудники останутся в России.

На следующий день Поклонская заявила в интервью «Коммерсантъ FM» об увольнении Александра Шкитова и лишении его российского гражданства.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Симферополь , Алексей Учитель , фильм «Матильда» , Константин Добрынин , Александр Шкитов ...
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