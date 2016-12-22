Адвокат Учителя предложил помощь уволенному из-за «Матильды» прокурору

Константин Добрынин, адвокат режиссера фильма «Матильда» ​Алексея Учителя, предложил помощь заместителю прокурора Симферополя, советнику юстиции Александру Шкитову, которого уволили и лишили гражданства после его выступления против «Матильды». Об этом говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

Добрынин уточнил, что сотрудники коллегии адвокатов Pen & Paper готовы бесплатно в рамках института Pro Bono (ради общественного блага) оказать ему квалифицированную правовую помощь по восстановлению его возможно нарушенных конституционных прав. Юрист считает, что в этой истории уволенный зампрокурора был «лишь инструментом отдельных нечистоплотных политиков, а в итоге стал жертвой».

В сообщении говорится, что Поклонская направила занимавшему пост зампрокурора Симферополя​ Шкитову обращение, в котором утверждалось, что рекламные трейлеры «Матильды» ​«грубо оскорбляют чувства верующих». После этого 2 августа Шкитов подписал «Предостережение о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино- и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе» и потребовал от директоров кинотеатров Симферополя не показывать рекламные ролики «Матильды».

Как утверждает Добрынин, Поклонская направила депутатский запрос в орган прокуратуры, который не может оценивать действия Министерства культуры и принимать решения, которые противоречат ранее сделанным выводам Генпрокуратуры. Также депутат требовала от прокурора принять меры вопреки действующему законодательству России.

Таким образом, по мнению Добрынина, в действиях Поклонской усматриваются признаки состава преступления по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Юрист подчеркнул, что депутат «публично призналась» в нарушении депутатской этики и норм уголовно законодательства.

Пресс-служба депутата Госдумы Натальи Поклонской сообщила 28 сентября, что некоторые «принципиальные прокуроры» в Крыму ослушались рекомендаций «не реагировать» на ситуацию с «Матильдой», после чего их уволили и лишили гражданства. Депутат обещала, что уволенные сотрудники останутся в России.

На следующий день Поклонская заявила в интервью «Коммерсантъ FM» об увольнении Александра Шкитова и лишении его российского гражданства.