В Мадриде со склада похитили 80 винтовок

В Мадриде неизвестные ограбили частный склад стрелкового оружия, сообщает испанский телеканал TeleMadrid со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Преступление было совершено утром в воскресенье, 1 октября. Всего были похищены 80 винтовок, а также деньги. Отмечается, что преступников интересовало оружие с оптическим прицелом.

Источники в полиции рассказали испанскому изданию ABC, что воры были «настоящими экспертами». Похитители отключили двойную систему сигнализации, а также камеры видеонаблюдения. Они попали на склад через дыру, проделанную в соседнем помещении, и при помощи газового резака вскрыли сейфы.

В январе 2016 года национальная полиция Испании арестовала восемь человек по подозрению в ограблении оружейного склада. По данным источника ABC в полиции, тогда были похищены, в частности, несколько дробовиков и различные боеприпасы.