Суд оштрафовал Лимонова на 10 тыс. руб. за организацию незаконной акции

Тверской суд Москвы оштрафовал лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова на 10 тыс. руб. за нарушение правил организации митингов и демонстраций на акции «Антикапитализм-2017» в столице 23 сентября. Об этом он сообщил РБК.

«Признали виновным по ст. 20.2 ч. 2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Но я не являлся ни одним из заявителей», — сказал политик.

Он отметил, что во время суда «солдат оперативного полка» обвинил его в выкрикивании лозунгов. «Но я не в том возрасте. И голос у меня не такой громкий. Да, я вышел на митинг, поскольку я убежденный сторонник социализма и посчитал своим долгом поддержать это шествие», — пояснил собеседник РБК.

Лимонов заявил агентству «Интерфакс», что, скорее всего, не будет обжаловать решение суда.

Лимонова и лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали 23 сентября в районе Страстного бульвара в Москве, где должна была состояться акция «Антикапитализм-2017». Удальцов сообщил, что его решили оставить в полиции до 25 сентября.

По данным «Интерфакса», после составления протоколов Лимонов был отпущен. Удальцову назначили пять суток административного ареста. Он обжаловал это решение, но позже Мосгорсуд признал его законным.

По словам координатора «Левого фронта», представители левых организаций и движений подавали заявку на проведение «Антикапитализма-2017» на Страстном бульваре, но власти столицы не согласовали проведение марша и не предоставили альтернативных маршрутов.