Прокурор рассказал в суде о недвижимости Улюкаева

Прокурор Борис Непорожный в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы рассказал об имуществе обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и его родственников. Об этом сообщает корреспондент РБК.
В списке недвижимости, озвученном прокурором, 12 квартир в Москве, Смоленске и Подмосковье, в том числе пятикомнатных, а также более 10 земельных участков. В частности, по данным гособвинения, у семьи Улюкаевых есть участок земли в Крыму, находящийся во владении супруги экс-министра Юлии. Как пояснила РБК адвокат Виктория Бурковская, жена подсудимого — уроженка Крыма.
Кроме того, адвокат подчеркнула, что речь идет о недвижимости, которой экс-министр и члены его семьи владели с 2001 года и значительная часть которой была продана.
Имущество Улюкаева было арестовано 29 ноября прошлого года. Изначально речь шла о десяти земельных участках и жилом доме в Смоленской области. Позднее в Следственном комитете уточнили, что по ходатайству следователей суд арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб.
Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года во дворе офиса «Роснефти». По версии следствия, он вымогал взятку $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично передал деньги Улюкаеву. В материалах дела отмечается, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, «показав ему сумму в виде двух пальцев» во время игры в бильярд на Гоа в октябре 2016 года.