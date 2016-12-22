Прокурор рассказал в суде о недвижимости Улюкаева

Прокурор Борис Непорожный в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы рассказал об имуществе обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и его родственников. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В списке недвижимости, озвученном прокурором, 12 квартир в Москве, Смоленске и Подмосковье, в том числе пятикомнатных, а также более 10 земельных участков. В частности, по данным гособвинения, у семьи Улюкаевых есть участок земли в Крыму, находящийся во владении супруги экс-министра Юлии. Как пояснила РБК адвокат Виктория Бурковская, жена подсудимого — уроженка Крыма.

Кроме того, адвокат подчеркнула, что речь идет о недвижимости, которой экс-министр и члены его семьи владели с 2001 года и значительная часть которой была продана.​

Имущество Улюкаева было арестовано 29 ноября прошлого года. Изначально речь шла о десяти земельных участках и жилом доме в Смоленской области. Позднее в Следственном комитете уточнили, что по ходатайству следователей суд арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб.