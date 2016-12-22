Большинство пешеходов погибли на «зебре» в 2016 году

В 2016 году в ДТП на наземных переходах погибли 33% пешеходов (19,5 тыс. человек), рассказал председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов на публичном обсуждении плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Соколов добавил, что только 12% аварий случаются случаются по вине пешеходов. «88% ДТП с участием пешеходов происходят по вине водителей», — отметил глава «Союза пешеходов».
Ранее сообщалось, что 22 сентября Госдума одобрила повышение штрафа водителям, отказавшимся уступать дорогу пешеходам. для повышения штрафа планируется внести поправки в ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Максимальное наказание должно увеличиться с 1,5 тыс. и 2,5 тыс. руб.