В Кремле прокомментировали вручение новым послом США верительной грамоты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал вручение Владимиру Путину верительной грамоты новым послом США Джоном Хантсманом. Церемония состоится 3 октября в Кремле, передает корреспондент РБК.

Песков заявил журналистам, что президент — «последовательный сторонник реанимации» российско-американских отношений, сторонник налаживания связей и развития «двухсторонней кооперации».

«Он считает, что это [налаживание двусторонних отношений] в интересах не только народов наших двух стран, но и всего мира», — отметил Песков.

«Безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен им действиями Вашингтона», — добавил представитель Кремля.

Путин 3 октября примет верительные грамоты у новых послов 20 стран в России, среди которых: послы США Джон Хантсман, Франции — Сильви Берманн и Евросоюза — Маркус Эдерер и других стран, передает пресс-служба Кремля.

По традиции церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительная грамота является необходимым для аккредитования в иностранном государстве документом, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня.

Бывший губернатор американского штата Юта, республиканец Джон Хантсман принял присягу посла США в России 29 сентября. В понедельник, 2 октября, он вместе со своей супругой Мэри Кэй прибыл в Москву.

Его предшественник, Джон Теффт, завершил работу в России 28 сентября и в тот же день покинул страну. Он являлся главой американской дипломатической миссии в России с 1 августа 2014 года.