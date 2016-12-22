Голикова заявила о выявленном Счетной палатой двукратном росте нарушений

Счетная палата России обнаружила за текущий период 2017 года в два раза больше нарушений по сравнению с нарушениями за весь 2016 год. В текущем году были выявлены нарушения использования денег из государственного бюджета на сумму 1,4 трлн руб., а в прошлом году — 966 млрд руб. Об этом заявила глава ведомства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Больше нарушений обнаружили благодаря эффективной работе информационной системы и росту профессиональности сотрудников палаты, отметила Голикова.

По словам главы Счетной палаты, из общей суммы нарушения на 670 млрд руб. были выявлены в сфере бухгалтерского учета, а нарушения на сумму 298 млрд руб. — в принятии обязательств сверх разрешенных объемов финансирования.

В отчете за 2016 год о работе Счетной палаты, который ведомство опубликовало на своем сайте ранее, говорилось, что число нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году возросло на 87% до 965,8 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году ведомство выявило нарушений на сумму 516,5 млрд руб. В основном нарушения ведомство нашло в сфере государственных закупок (56%, 541,3 млрд руб.). Более 35%, 339,3 млрд руб. — нарушения при ведении бухучета.

Объем нецелевого использования бюджетных средств — 1,1 млрд руб., неэффективное использование федеральных и других ресурсов составил– 33,3 млрд руб.