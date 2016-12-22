Имя хоккеиста Малкина неверно выгравировали на Кубке Стэнли

Имя игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США российского хоккеиста Евгения Малкина во второй раз неправильно выгравировали на Кубке Стэнли. Об этом сообщает портал Bardown.

Издание приводит снимки Кубка Стэнли, выложенные гравировщиком, работавшим над ним — Филипом Притчардом. На снимке видно, что перед фамилией Малкина вместо Evgeni выгравировано Fvgeni.

Хоккейная команда Pittsburgh Penguins‏, игроком которой является Малкин, пока что не выступила с опровержением.

В первый раз о том, что имя Малкина было неправильно выгравировано на Кубке Стэнли, заявили в октябре 2016 года. «Неправильно» выгравированное имя Малкина заметил главный редактор портала Sportslogos Крис Кример.

Однако затем команда Pittsburgh Penguins‏ выложила снимок, сделанный под другим углом. Он опровергал заявление Кримера об ошибке гравировщика.

Евгений Малкин начал спортивную карьеру в 2003 году в магнитогорском Металлурге. В 2006 году начал играть за Pittsburgh Penguins. В составе этого клуба российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли за 2009, 2016 и 2017 годы. Малкин также выступает за сборную России на международных соревнованиях — чемпионатах мира, Европы и зимних Олимпиадах 2006, 2010 и 2014 годов.