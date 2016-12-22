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ТАСС сообщил об эвакуации в двух вузах и школе в Москве
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ТАСС сообщил об эвакуации в двух вузах и школе в Москве
Общество, 11:39
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ТАСС сообщил об эвакуации в двух вузах и школе в Москве

В Москве проводится проверка после поступивших анонимных звонков об угрозе взрыва в двух вузах, гимназии и жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Анонимные звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены Московский государственный областной университет (Рижский проезд, д. 15, к. 2), Московский политехнический университет (ул. Павла Корчагина, д. 22); гимназия №1503 (ул. Павла Корчагина, д. 12)», — сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным агентства, поступил звонок о бомбе по адресу ул. Павла Корчагина, д. 3, где находится жилой дом.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Как подтвердил РБК мастер-приемщик «Автоцентра на Корчагина» Алексей, в настоящее время проводится эвакуация в жилом доме по адресу ул. Павла Корчагина, д. 3. По его словам, на месте работают правоохранительные органы и кинологи.

В отделе маркетинга и связей с общественностью Московского государственного областного университета на вопрос РБК об анонимном звонке с угрозой взрыва заявили, что не обладают такой информацией.

Несколько учащихся гимназии №1503 сообщили РБК, что ничего не знают об эвакуации, поскольку в данный момент находятся на каникулах.

Эвакуация была проведена в штатном режиме, сообщили РБК в центре по связям с общественностью Московского политехнического университета. «Из учебного корпуса на Павла Корчагина эвакуированы студенты и преподавательский состав. На данный момент люди размещены в соседней школе», — пояснили в пресс-центре.

Теги: взрыв , эвакуация , угроза взрыва
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