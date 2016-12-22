На Ставрополье трое детей умерли от отравления крысиным ядом: девочка 2008 года рождения, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Ставропольскому краю.
По информации СК, 27 сентября 78-летняя жительница поселка Тихий Буденновского района Ставропольского края разложила дома отраву для уничтожения грызунов. 30 сентября к ней в гости пришли пятеро внуков, которые отравились парами этого яда.
Двухлетняя девочка умерла на месте, остальных детей доставили в больницу.
Краевое СУ СК 30 сентября возбудило уголовное дело в отношении пожилой женщины по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела контролирует руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю Игорь Иванов.