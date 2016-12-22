Власти Москвы сообщили детали установки уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки не будут устанавливать на магистралях в Москве в целях безопасности. Об этом руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал в интервью «РИА Новости».

«Человек, проезжая на машине со скоростью 70–80 км/ч, маленький знак не заметит или неправильно истолкует. За этим внимательно следит ГИБДД», — пояснил глава ведомства.

В конце августа Лискутов заявил, что дорожные знаки уменьшенного размера установят по всей России, учитывая подобную практику в Москве и в Санкт-Петербурге. Кроме того, в правительстве планируют сократить количество вспомогательных знаков, связанных с указанием парковки и с различной дополнительной информацией.

Как уточняли в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), размер большинства уменьшенных знаков — 400х400 мм и 500х500 мм. Но, например, такие знаки, как «Остановка запрещена» и «Парковка», в столице будут использоваться в формате 700х700 мм, а информационные таблички — 700х350 мм.