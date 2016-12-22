Песков назвал глупыми сообщения о предложении сдать мандат Поклонской

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «глупостями» информацию о том, что в Кремле депутату Наталье Поклонской предложили сдать мандат. Об этом он рассказал в разговоре с «Дождем».

Собеседник телеканала в Госдуме опроверг сообщения об этом: он заверил, что предложения о сложении депутатского мандата Поклонской никто не делал, такая идея в целом не обсуждалась.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал, что каждый депутат имеет право на свою точку зрения и свое понимание общественного блага. Разные точки зрения помогают выработать сбалансированные решения в ходе дискуссии. Самое главное, чтобы это было в рамках закона», — отметил он.

Источник телеканала во фракции «Единая Россия» также заявил, что никакого предложения о сдаче мандата не было.

Накануне, 2 октября, издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщило, что с Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента, на которых предлагают прекратить критику фильма Алексея Учителя «Матильда» или задуматься о выходе из «Единой России» и сдаче депутатского мандата. При этом источник добавил, что если Поклонская согласится сложить свой мандат, за ней останется право принять участие в президентских выборах.

Наталья Поклонская на протяжении последних нескольких месяцев выступает с критикой фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который должен выйти на экраны в октябре 2017 года, и призывает не допустить его до массового проката. По ее словам, картина ​оскорбляет чувства верующих, так как рассказывает о любовных связях последнего российского императора Николая II, которого РПЦ признала святым как страстотерпца, с балериной Матильдой Кшесинской.

В конце сентября адвокат Учителя Константин Добрынин направил на Поклонскую жалобу в комиссию Госдумы по этике.