Песков назвал глупыми сообщения о предложении сдать мандат Поклонской

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «глупостями» информацию о том, что в Кремле депутату Наталье Поклонской предложили сдать мандат. Об этом он рассказал в разговоре с «Дождем».
Собеседник телеканала в Госдуме опроверг сообщения об этом: он заверил, что предложения о сложении депутатского мандата Поклонской никто не делал, такая идея в целом не обсуждалась.
«Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал, что каждый депутат имеет право на свою точку зрения и свое понимание общественного блага. Разные точки зрения помогают выработать сбалансированные решения в ходе дискуссии. Самое главное, чтобы это было в рамках закона», — отметил он.
Источник телеканала во фракции «Единая Россия» также заявил, что никакого предложения о сдаче мандата не было.
Накануне, 2 октября, издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщило, что с Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента, на которых предлагают прекратить критику фильма Алексея Учителя «Матильда» или задуматься о выходе из «Единой России» и сдаче депутатского мандата. При этом источник добавил, что если Поклонская согласится сложить свой мандат, за ней останется право принять участие в президентских выборах.
Наталья Поклонская на протяжении последних нескольких месяцев выступает с критикой фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который должен выйти на экраны в октябре 2017 года, и призывает не допустить его до массового проката. По ее словам, картина оскорбляет чувства верующих, так как рассказывает о любовных связях последнего российского императора Николая II, которого РПЦ признала святым как страстотерпца, с балериной Матильдой Кшесинской.
В конце сентября адвокат Учителя Константин Добрынин направил на Поклонскую жалобу в комиссию Госдумы по этике.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.