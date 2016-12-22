Telia разместила акции «Мегафона» на 22,52 млрд руб.

Шведский оператор Telia разместил 38,5 млн акций «Мегафона» по цене 585 руб. на одну обыкновенную акцию, общий объем размещений составил 22,52 млн руб. Об этом говорится в заявлении оператора, поступившем в РБК.

В результате процедуры ускоренного букбилдинга Telia увеличила размер продаваемого пакета с 5,65% до 6,2% (с 35 млн до 38,5 млн акций).

«Компания Telia является одним из основателей «Мегафона», и мы с самого начала активно способствовали его успеху в становлении мобильным и цифровым лидером в России. Сейчас мы ориентируемся на скандинавские и балтийские регионы в рамках новой стратегии, в результате чего мы уменьшаем нашу долю в компании», — заявил гендиректор Telia Йохан Деннелинд.

В Telia подчеркивают, что после сделки оператор останется вторым крупнейшим акционером «Мегафона» (в его доле — 19%), сохранив «конструктивное сотрудничество» с основным владельцем USM Group (56,32% оператора).

Организаторами сделки выступили BofA Merrill Lynch, Citi и Morgan Stanley. Ожидается, что расчеты по ней пройдут 5 октября.​