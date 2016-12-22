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В МВД не стали комментировать заявление Геращенко о конфликте с Порошенко
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В МВД не стали комментировать заявление Геращенко о конфликте с Порошенко
Украинский кризис, 10:16
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В МВД не стали комментировать заявление Геращенко о конфликте с Порошенко

МВД Украины не комментирует политические заявления народных избранников, заявил РБК глава пресс-службы ведомства Артем Шевченко.

«Антон Геращенко является самостоятельным политиком, парламентарием. МВД Украины — государственный орган власти, мы политические высказывания не комментируем», — заявил глава пресс-службы МВД Украины

РБК направил официальный запрос в пресс-службу администрации президента Украины.

Ранее сообщалось, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о наличии конфликта между президентом страны Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым. Геращенко отметил, что конфликт начался со времени избрания Порошенко президентом Украины в 2014 году.

Конфликт Геращенко объяснил различиями в понимании обеспечения безопасности страны. По его словам, Порошенко изначально хотел сконцентрировать контроль над всеми государственными институтами, в том числе и над МВД, в своих руках, но «я лично и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент». Геращенко назвал главу МВД Арсена Авакова «балансом власти в стране».

Глава МВД Украины Арсен Аваков также находится в конфликте с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Наиболее ярким эпизодом стал момент их публичной ссоры в 2015 году на заседании Национального совета реформ. Во время обсуждения вопроса о приватизации Одесского припортового завода, в ответ на обвинение в коррупции со стороны Саакашвили Аваков плеснул тому в лицо водой. Порошенко назвал инцидент «постыдным» и осудил действия и слова Авакова в адрес Саакашвили.

РБК направил запрос пресс-секретарю экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Теги: Украина , Петр Порошенко , Арсен Аваков , Антон Геращенко
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