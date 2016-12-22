Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,77 EUR Нал. 68,38 67,77 USD Бирж. 57,94 +0,03 EUR Бирж. 67,97 +0,04 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4293,44 -98,25 ММВБ 2079,80 +0,20% РТС 1130,99 +0,20% Brent 55,81 -0,46% DJIA 22557,60 +0,68% Nasdaq 6516,72 +0,32% FTSE 7434,04 -0,06%
Во Львове сгорело отделение Сбербанка
Лента новостей
Во Львове сгорело отделение Сбербанка 09:41, Общество В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России 09:30, Экономика ФСБ задержала находящегося в розыске украинца при попытке покинуть Крым 09:25, Общество Правительство утвердило стратегию борьбы с устойчивостью к антибиотикам 09:14, Общество В Минобороны рассказали о ликвидации семи полевых командиров ИГ в Сирии 09:07, Политика Сирийские маневры: как Россия выбирает себе союзников и врагов 09:04, Мнение Суд рассмотрит апелляцию «Системы» по иску «Роснефти» в ноябре 09:03, Бизнес Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников 08:55, Экономика Австралия отчиталась о поисках впустую пропавшего малайзийского Boeing 08:34, Общество Роспотребнадзор признал спиннеры безопасными для психики детей 08:10, Общество ФНС утвердила исключение Британских Виргинских островов из офшоров 08:00, Финансы Вице-президента CBS уволили за оскорбление жертв в Лас-Вегасе 07:37, Общество Reuters узнал о намерении США выслать две трети кубинских дипломатов 07:36, Политика НИИ Роспотребнадзора нашел «неизвестные» таблетки в пайках «Военторга» 07:01, Политика Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 13,15 млрд руб. 06:48, Экономика В МИД Венгрии назвали «ударом в спину» украинский закон об образовании 06:33, Политика Советник главы МВД Украины сообщил о конфликте Порошенко и Авакова 06:19, Политика Закрытие завода Toyota в Австралии привело к сокращению 2500 рабочих 06:11, Бизнес Генсек ООН призвал Испанию решить проблему Каталонии с помощью демократии 05:55, Политика В Эквадоре суд выдал ордер на арест вице-президента 05:30, Политика В Facebook сообщили о 10 млн просмотрах «российской рекламы» в США 05:03, Политика В МИДе пообещали дать ответ на принятие «закона Магнитского» в Канаде 04:39, Политика СМИ узнали о жалобе производителей сидра на высокие акцизы 04:09, Бизнес В Берлине обезвредили авиабомбу времен войны 03:49, Общество Минобороны сообщило о завершении учений РВСН с участием комплексов «Ярс» 03:47, Общество Военные сообщили о проблемах с модернизацией российского флота 03:37, Политика МИД спрогнозировал эскалацию конфликта после ухода войск из Приднестровья 03:18, Политика ООН сообщил о 2 млн беженцах в 2017 году 02:55, Общество
Во Львове сгорело отделение Сбербанка
Общество, 09:41
0
Во Львове сгорело отделение Сбербанка

В украинском Львове в ночь на 3 октября сгорело отделение Сбербанка. Об этом говорится на сайте ГУ ГСЧС во Львовской области.

По данным спасателей, инцидент произошел в 02:32 по мск по адресу пр. Черновола, 2 «Б». Пожар начался на первом этаже двухэтажного помещения банка. «В результате пожара уничтожены оргтехника и мебель на площади 25 кв. м», — сказано в сообщении.

Видео: Trayan Muse / YouTube

Возгорание удалось ликвидировать в 03:06, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В прошлом году во львовском отделении Сбербанка произошел крупный пожар. Как сообщали в пресс-службе банка, неизвестные произвели поджог, в результате работа кредитного учреждения была приостановлена.

Теги: Украина , Сбербанк , Львов , Пожар
Главное
В Минобороны рассказали о ликвидации семи полевых командиров ИГ в Сирии Политика
Материалы по теме
В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва» Общество
В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли три человека Общество
СК начал проверку после гибели двух человек на пожаре у Киевского вокзала Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку