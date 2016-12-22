Во Львове сгорело отделение Сбербанка

В украинском Львове в ночь на 3 октября сгорело отделение Сбербанка. Об этом говорится на сайте ГУ ГСЧС во Львовской области.

По данным спасателей, инцидент произошел в 02:32 по мск по адресу пр. Черновола, 2 «Б». Пожар начался на первом этаже двухэтажного помещения банка. «В результате пожара уничтожены оргтехника и мебель на площади 25 кв. м», — сказано в сообщении.





Видео: Trayan Muse / YouTube

Возгорание удалось ликвидировать в 03:06, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В прошлом году во львовском отделении Сбербанка произошел крупный пожар. Как сообщали в пресс-службе банка, неизвестные произвели поджог, в результате работа кредитного учреждения была приостановлена.