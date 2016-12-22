ФСБ задержала находящегося в розыске украинца при попытке покинуть Крым

Российские пограничники задержали в Крыму находящегося в федеральном розыске гражданина Украины при его попытке покинуть полуостров. Об этом со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ сообщает «РИА Новости».

«Попытка уйти от органов следствия, скрывшись за пределами Российской Федерации, не увенчалась успехом», — сказано в сообщении. Разыскиваемый украинец был задержан в ходе проверки документов на автомобильном пункте пропуска Армянск на выезде из Крыма. Дату задержания спецслужба не уточнила.

В настоящее время украинец заключен под стражу. Задержанный, как показала проверка, является подсудимым по делу о мошенничестве и сбыте наркотиков в Феодосии.

Ранее в Крыму сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в шпионаже в пользу Украины крымчан. Как сообщали РБК источники в Центре общественных связей ФСБ, задержанные передавали украинской стороне составляющие государственную тайну данные о частях и соединениях Черноморского флота.