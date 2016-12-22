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Суд рассмотрит апелляцию «Системы» по иску «Роснефти» в ноябре
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Суд рассмотрит апелляцию «Системы» по иску «Роснефти» в ноябре
Бизнес, 09:03
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Суд рассмотрит апелляцию «Системы» по иску «Роснефти» в ноябре

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске принял к производству апелляцию АФК «Система» на решение Арбитражного суда Башкирии, постановившего взыскать с компании 136,3 млрд руб. по иску «Роснефти». Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

«Дело будет рассмотрено 13 ноября», — сказано в сообщении.

Корпорация оспорила решение суда 19 сентября. Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что «Роснефть» и АФК «Система» заключат мировое соглашение. Он заявил, что никаких прямых указаний не давал и не может сказать на 100%, как будет развиваться дальше ситуация.

Согласно апелляционной жалобе «Системы», суд первой инстанции «подменил исследование ключевого вопроса» о наличии у «Башнефти» убытков (в связи с реорганизацией) рассмотрением вопроса о том, законно ли «Система» владела акциями компании. Кроме того, как указывают в жалобе юристы корпорации, доказательств наличия убытков у «Башнефти» в материалах суда нет.

В том числе, по мнению «Системы», выводы суда о том, что ответчики знали о незаконности владения ими акциями «Башнефти» противоречат выводам Арбитражного суда Москвы от 7 ноября 2014 года, а сама реорганизация «Башнефти» носила «эквивалентный характер». В «Роснефти» апелляционную жалобу «Системы» сочли отказом от мирового соглашения. 

Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , аппеляция
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