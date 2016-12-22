Правительство утвердило стратегию борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как говорится в описании к документу, стратегия определяет государственную политику «по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам». В рамках стратегии предусматривается изучение механизмов антимикробной резистентности, мониторинг ее распространения, разработка антибиотиков, информирование населения по вопросам их применения, а также обеспечение межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в области противодействия устойчивости к антибиотикам.

Согласно тексту документа, на первом этапе (до 2020 года) правительство намерено повысить осведомленность населения о рациональном применении антибиотиков и их адекватной замене. Также планируется пропагандировать здоровый образ жизни и параллельно выявлять устойчивость болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам. На втором этапе (до 2030 года) планируется снизить количество случаев, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами.

Стратегия была разработана согласно распоряжению президента от 31 декабря 2015 года. Она базируется на «Основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года» (утверждены в 2013 году), на положениях, разработанных на 71-й сессии Генассамблеи ООН в 2016 году, а также на Плане действий по борьбе с устойчивостью к антибиотикам, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году.