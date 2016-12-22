Австралия отчиталась о поисках впустую пропавшего малайзийского Boeing

Пропавший в марте 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing 777-200 (MH370) до сих пор не найден, причины его исчезновения неизвестны, говорится в финальном докладе Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB). Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В докладе отмечается, что, несмотря на «огромные усилия сотен людей во всем мире», найти самолет так и не удалось. «Это немыслимо и недопустимо в современную авиационную эру, когда ежедневно обслуживаются 10 млн пассажиров по всему миру: потерять большой коммерческий самолет и не знать, что стало с воздушным судном и с теми, кто находился на его борту», — признаются в ведомстве.

В докладе говорится, что к тому времени, когда обследование океанского дна было приостановлено (январь 2017), поисковые работы были проведены на территории более 120 тыс. кв км в 661 зоне. Однако за три года поисков никаких следов крушения пропавшего самолета найти не удалось.

Бюро сожалеет и выражает соболезнования семьям пропавших пассажиров и команды ​ MH370. «Мы глубоко опечалены вашей глубокой и долгой скорби из-за того, что мы так и не смогли найти ни самолет, ни 239 тех, кто находился на борту», — говорится в документе.

ATSB намерено, после окончания безрезультатных поисков, обратиться к властям Малайзии, чтобы те установили причину исчезновения самолета.

Самолет Boeing 777-200, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин​, пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На борту находилось 239 человек. В 2015 году сообщалось, что обломок, предположительно принадлежавший данному самолету, был обнаружен в районе острова Реюньон (заморская территория Франции), в южной части Индийского океана. Эксперты из США, где был произведен самолет, признали его частью элерона Boeing 777. затем была обнаружена предположительно принадлежавшая самолету дверь. Однако других следов так и не было обнаружено.