Правительство выделило 270 млн руб. на мониторинг здоровья школьников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о распределении 270 млн руб. между 19 субъектами страны для внедрения в школах системы мониторинга здоровья учеников. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства.

Больше всего федеральных средств получат Кемеровская область (42 млн руб.), Краснодарский край (33,8 млн руб.) и Алтайский край (28,4 млн руб.). Документ был внесен Минобрнауки. В частности, средства пойдут на оснащение классов отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья школьников с ограниченными возможностями.

Выделенные средства также потратят на развитие системы раннего выявления заболеваний, в том числе проведение медицинских осмотров и скрининг-обследований. Кроме того, федеральные субсидии пойдут на повышение квалификации специалистов и педагогов в этой сфере. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 сентября 2017 года.

Ранее, 13 сентября, Роспотребнадзор сообщил, что за последние 10 лет в России в два раза увеличилось число школьников с хроническими заболеваниями.

«Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней — в два раза. Более половины школьников 7–9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, большая часть болезней связана с нерациональным питанием, избыточным потреблением соли, сахара, мучных продуктов, недостаточным потреблением овощей и фруктов.