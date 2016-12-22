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Reuters узнал о намерении США выслать две трети кубинских дипломатов
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Reuters узнал о намерении США выслать две трети кубинских дипломатов
Политика, 07:36
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Reuters узнал о намерении США выслать две трети кубинских дипломатов

Администрация президента США Дональда Трампа вышлет​ две трети сотрудников дипмиссии Кубы в Штатах после «акустических атак» на американских дипломатов. Об этом Reuters сообщил источник в конгрессе США и лицо, знакомое с ситуацией.

По данным источника, Госдепартамент США сообщит о высылке кубинских дипломатов сегодня, 3 октября. Пять сенаторов-республиканцев в сентябре 2017 года обратились к госсекретарю Рексу Тиллерсону и потребовали выслать из страны всех кубинских дипломатов, а также объявить их персонами нон грата.

Такие меры должны стать ответом на «акустические атаки», которым в августе 2017 года подверглись работники американской дипмиссии на Кубе. По данным Госдепа США, в результате атак пострадали по меньшей мере 16 дипломатов, у них развились проблемы с нервной системой.

Ранее 29 сентября источники телеканала CBS News в Белом доме сообщали, что США планируют отозвать большинство своих дипломатов на Кубе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел «откровенные и решительные переговоры» с главой кубинского МИД Бруно Родригесом Паррильей в конце сентября. В ходе переговоров он сообщил об обеспокоенности Штатов «акустическими атаками».

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт отметила, что Тиллерсон донес до министра иностранных дел Кубы «всю серьезность ситуации», добавив, что правительство острова «должно быть приверженцем защиты сотрудников посольства и их семей в соответствии с Венской конвенцией».

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Вместе с тем, Паррилья подчеркнул, что отзыв дипломатов США с Кубы может повлиять на двусторонние отношения. Министр назвал решение властей США поспешным и призвал Штаты принять «более эффективное участие» в расследовании инцидентов. Он также призвал США «не политизировать» ситуацию.

Собственное расследование причин «акустических атак» на американских дипломатов также инициировало ФБР. Накануне 2 октября Associated Press сообщало, что в ходе «акустических атак» на Кубе также пострадала шпионская сеть США на острове. По данным неназванных высокопоставленных чиновников, агенты пребывали на Кубе «под дипломатическим прикрытием». В результате атак разведчики США получили травмы головного мозга, многие зафиксировали потерю слуха.

Теги: США , Куба , акустические атаки
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