В МИД пообещали дать ответ на принятие «закона Магнитского» в Канаде

Планы канадских властей о принятии «закона Магнитского» являются неприкрытым вмешательством в дела России и не останутся без ответа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин.

«Решение парламента и правительства Канады [о принятии закона], рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России», — заявил Калинин.

По его словам, закон является «продолжением неудачной политики [правительства Канады], которую преследуют русофобские элементы». Принятие закона «противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав». Калинин пообещал ответить на этот «враждебный шаг» и антироссийские санкции «решительными и взаимными контрмерами».

Ранее 2 октября Палата общин парламента Канады по итогам слушаний одобрила принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств («Закон Сергея Магнитского») и направила документ в Сенат (верхнюю палату). Закон должен быть утвержден в среду, 4 октября.

После того, как документ подпишет генерал-губернатор Канады, закон вступит в силу. В законе предусматривается заморозка активов и отмена виз для иностранных чиновников, которые были уличены в нарушении прав человека. Документ был представлен сенатором от Консервативной партии Канады Рейнелл Эндричек. На слушаниях обговаривалось, что закон в первую очередь затронет представителей власти в России, Иране, Венесуэле, Вьетнами и Мьянме.

В середине сентября Европарламент призвал ЕС ввести санкции против 32 чиновников из России, которых считают причастными к уголовному преследованию юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Власти России арестовали Магнитского в 2008 году по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер говорил, что Магнитского арестовали из-за того, что он схему по выводу денег из бюджета страны. В 2009 Магнитский скончался в СИЗО

После этого Браудер начал международную кампанию против чиновников, которые, по мнению главы фонда, причастны к гибели Магнитского. «Акт Магнитского» был принят Конгрессом США и вступил в силу в декабре 2012 года. Несколько чиновников внесли в «список Магнитского», им запретили посещать США, а их американские активы были заморожены.