В США начали проверку против главы МВД из-за полетов на частных самолетах
Политика, 02:36
0
В США начали проверку против главы МВД из-за полетов на частных самолетах
Надзорный орган МВД США начал проверку против главы ведомства Райана Зинке из-за того, что он передвигался по стране на частных самолетах. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Генерального инспектора США Нэнси Ди Паоло.
По ее словам, надзорный орган на прошлой неделе «получил многочисленные жалобы» и начал проверку в отношении Зинке. По данным Politico, глава МВД США в 2017 году несколько раз летал частными самолетами, в том числе в одну из стран Карибского бассейна, а также из Лас-Вегаса в аэропорт недалеко от своего родного города в штате Монтана. Последний перелет обошелся американским налогоплательщикам в $12 тыс.Глава Минздрава и социальных служб США Томас Прайс 30 сентября подал в отставку, президент США Дональд Трамп согласился с его решением. По данным Politico, министр с мая 2017 года совершил не менее 26 полетов на частных самолетах, что обошлось налогоплательщикам США в $1 млн. Прайс обещал заплатить в казну только $52 тыс.