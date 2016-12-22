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В посольстве России в США приспустили флаг в память о жертвах Лас-Вегаса
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В посольстве России в США приспустили флаг в память о жертвах Лас-Вегаса
Стрельба в Лас-Вегасе, 02:10
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В посольстве России в США приспустили флаг в память о жертвах Лас-Вегаса

Работники посольства России в Вашингтоне приспустили государственный флаг в память о погибших в результате стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Об этом говорится в сообщении в Twitter российского посольства в США.

«Флаг в российской посольстве в Вашингтоне приспущен в память о жертвах бессмысленного акта насилия в Лас-Вегасе», — указывается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил приспустить государственные флаги над Белым домом и правительственными учреждениями в память о погибших от рук стрелка в Лас-Вегасе. Президент назвал произошедшее «актом абсолютного зла» и пообещал приехать в Лас-Вегас 4 октября. Трамп также выразил соболезнования семьям погибших.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Как сообщил Reuters шериф Лас-Вегаса, в результате нападения 64-летнего Стивена Пэддока на посетителей кантри-фестиваля погибли, по меньшей мере, 59 человек, еще 527 получили ранения. Стрелок засел на 32-м этаже отеля, находящегося напротив фестиваля и открыл огонь по толпе. До прибытия полиции Пэддок покончил с собой.

В доме стрелка полицейские обнаружили 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и несколько тысяч патронов. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). В группировке назвали Пэддока «воином ИГ».

По данным издания Business Insider, отец Пэддока, Бенджамин Хоскинс Пэддок, в 1970-е годы входил в число самых опасных преступников США, а медики официально признали его психопатом с суицидальными наклонностями.

Теги: стрельба , Лас-Вегас , «Исламское государство»
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