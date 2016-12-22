СМИ сообщили о падении доходов ИГ от продажи нефти на 90%

Доходы запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) от продажи нефти упали на 90% за последние два года. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники в антитеррористической коалиции во главе с США.

По данным издания, выручка ИГ от продажи нефти, которая составляла половину доходов террористов, с 2015 года сократилась с $50 млн. до $4 млн. По информации издания, боевики продавали танкеры с нефтью посредникам, которые контрабандой вывозили нефть в другие страны или перепродавали на местных рынках в Сирии. Другую половину доходов ИГ обеспечивали грабежи банков и поборы с населения на захваченных территориях. В результате грабежей боевики присвоили себе более $500 млн.

«Потеря половины их доходов многое означает. Их территория сокращается, также как и их способность облагать население налогами», — заявил изданию аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблер.

Коалиция во главе с США начала наносить авиаудары по нефтяным объектам и цистернам под контролем ИГ в 2015 году. За два года были уничтожены более 2,5 тыс. цистерн, а также разрушен ряд предприятий по переработке нефти.

«Коалиция регулярно проводила операции против ИГ и пресекала добычу нефти, чтобы снизить их доходы от нефтяных ресурсов и объектов», — цитирует заявление коалиции USA Today. По данным издания, потеря территории и доходов заставит ИГ отказаться от идеи создания своего государства. «Для так называемого «Исламского государства» это крупный провал: они хотят создать свою страну, но не могут», — заявил американский советник в Ираке, полковник Джеймс Уорк.