Акционеры «Норникеля» одобрил дивиденды в $600 млн.

Акционеры горно-металлургической компании «Норильский никель» на внеочередном собрании 29 сентября одобрили дивиденды за первое полугодие 2017 года в $600 млн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Решение было принято из расчета около $3,79 за акцию (224,20 руб. по курсу Банка России от 24 августа 2017 года). Также акционеры решили сделать 19 октября датой закрытия реестра на получение дивидендов.

В середине августа стало известно, что «Норильский никель» может снизить дивиденды по итогам 2017 года из-за поручительства по кредиту дочерней компании «ГРК «Быстринское» на $800 млн. Об этом сообщал директор блока экономики и финансов компании Сергей Малышев. В 2016 году «Норникель» выплатил акционерам более $2 млрд.