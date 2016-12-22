Тимошенко оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины

Работники Государственной пограничной службы Украины оштрафовали лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за незаконное пересечение границы страны. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, политику вручили административный протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года в пункте пропуска «Шегини». Слободян отметил, что Тимошенко стала третьим народным депутатом, кому был выписан штраф. Он не уточнил фамилии еще двух политиков.

Ранее 10 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, вместе со своими сторонниками пересек польско-украинскую границу на пропускном пункте Шегини. Во время перехода произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и пограничниками, в результате которой пострадали 22 правоохранителя.

После этого политик отправился во Львов, где выступил перед своими соратниками. Там же его поддержала Тимошенко, а также несколько народных депутатов и члены партии Саакашвили «Рух новых сил».

Как писал в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, вместе с Саакашвили «незаконно пересекли границу» пять народных депутатов и экс-глава Службы безопасности Украины. Помимо Тимошенко, это были Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов и Валентин Наливайченко.

В середине сентября Районный суд в Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы и оштрафовал политика на 3400 грн (около 7,5 тыс. руб).