В ДНР назвали сбой связи оператора «МТС-Украина» «диверсией»

Причиной нарушения работы сотового оператора «МТС-Украина» (Vodadone Украина) на территории самопровозглашенной ДНР стала диверсия украинских силовиков, заявили в оперативном командовании ДНР. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

В ДНР назвали нарушения в работе «МТС-Украина» на территории самопровозглашенной республики «очередной попыткой информационной изоляции Народных Республик».​ «Для этого была проведена диверсия на линии связи оператора сотовой связи «МТС Украина» в районе Славянска», — заявил представитель оперативного командования ДНР.

Связь у оператора «МТС-Украина» пропала на территории ДНР около 12:00 2 октября. Первоначальной причиной был назван сбой инфраструктуры в районе подконтрольного Украине Славянска. Сейчас, по информации ДАН, связь восстановлена.

«МТС-Украина» с октября 2015 года работает под брендом британского оператора Vodafonе. Компания МТС заключила соответствующее соглашение с британской компанией.

В начале марта украинский оператор телефонии «Укртелеком» (входит в группу компаний СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова) заявил об отключении стационарной телефонной связи на территории ДНР. Причиной отключения было названо «вмешательство неустановленных лиц в работу сети», а также «захвата вооруженными людьми» офиса предприятия. Через две недели коммуникационное предприятие самопровозглашенной ДНР «Комтел» восстановило связь.