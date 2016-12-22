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В Казахстане осудили двух граждан Франции за попытку вывоза черной икры
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В Казахстане осудили двух граждан Франции за попытку вывоза черной икры
Общество, 20:28
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В Казахстане осудили двух граждан Франции за попытку вывоза черной икры

Суд Курмангазинского района Атырауской области Казахстана назначил штраф двум гражданам Франции за попытку незаконного вывоза 3,8 кг осетровой икры. Об этом сообщает Kazakhstan Today.

По информации издания, граждане Франции приобрели у неустановленной женщины 3,87 кг осетровой черной икры, хотя знали о запрете на ее покупку. Затем они положили икру в багажник автомобиля Ford Escort и направились к российско-казахской границе. Там они были задержаны на КПП сотрудниками полиции страны. Казахский суд назначил французским гражданам штраф в размере 1 134 500 тенге (более 181 тыс. руб.), конфисковал икру и автомобиль Ford Escort.

В июне суд в Хабаровске приговорил к пяти годам лишения свободы организатора преступной группы, незаконно перевозившей черную икру в гробу. Двое членов банды получили по три года лишения свободы (один — условно), еще один преступник — два с половиной года лишения свободы. Преступление было совершено в 2015 году. Банда использовала для провоза икры автобус-катафалк, но была остановлена сотрудниками ГИБДД. В гробу полицейские обнаружили контейнеры с черной икрой общей массой более 500 кг. Совокупный ущерб, нанесенный злоумышленниками, был оценен в 4,1 млн руб.

Теги: суд , Франция , вывоз , Казахстан , черная икра
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