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Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении
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Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении
Политика, 19:35
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Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении

Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухамедова во время церемонии вручения ему ордена Александра Невского, сообщает в своем Twitter корреспондент газеты «Комсомольская правда».

Видео: Дмитрий Смирнов / Twitter

Как сообщает корреспондент РБК, президент России Владимир Путин вручил главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. После официальной церемонии главы двух государств проведут встречи в узком и расширенном составе. По итогам встречи Путин и Бердымухаммедов сделают совместное заявление.

В июле Путин подписал указ о награждении президента Туркмении орденом Александра Невского. Награда была присуждена Бердымухамедову за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе» и за вклад «в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменией.

​Гурбангулы Бердымухамедов, второй президент Туркмении, занял этот пост в 2007 году, после смерти первого главы страны — Сапармурата Ниязова. На первых своих президентских выборах он набрал 89,23%. В 2012 году он был переизбран главой Туркмении с результатом в 97,14%. В третий раз Бердымухамедов выиграл президентские выборы в 2017 году, набрав 94,27% голосов. Согласно внесенным им в 2016 году изменениям в Конституцию страны, президентский срок увеличен с пяти до семи лет.

Гурбангулы Бердымухамедов считается, по сравнению с первым главой страны, «либеральным президентом». Он вернул десятилетнее школьное образование (в 2014 году увеличено до 12 лет), ограничил культ личности Сапармурата Ниязова и смягчил ограничения в пользовании интернетом.

Теги: Россия , Владимир Путин , Тукмения , Гурбангулы Бердымухаммедов
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