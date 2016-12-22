В автосервисе на северо-востоке Москвы произошел пожар

В здании автосервиса на Ярославском шоссе произошел пожар, распространившийся на площадь 500 кв. м. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по столице.

Как сообщают в ведомстве, сигнал о возгорании по адресу Ярославское шоссе, д. 2 «Б» поступил в 16:16. Пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса. По данным столичного главка МЧС, возгорание было локализовано к 16:49.

Как сообщают в ведомстве, сведений о пострадавших нет.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС, к 17:43 пожар был полностью потушен.

В мае пожар в автосервисе произошел на юго-востоке Москвы. По данным ГУ МЧС по Москве, площадь возгорания составила около 100 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.