Трассу М-4 «Дон» перекрыли после аварии с бензовозом
Общество, 17:37
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Трассу М-4 «Дон» перекрыли после аварии с бензовозом
В Ростовской области перекрыли федеральную трассу М-4 «Дон» после столкновения грузовика и бензовоза. Об этом сообщает агентство «Ростовские Вести» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
Уточняется, что трассу перекрыли в Октябрьском районе на 1017-м километре автодороги. По данным агентства, в результате аварии топливо разлилось на дорогу.
Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
7 сентября в центре Москвы возле автозаправки произошло столкновение нескольких автомобилей и бензовоза. В результате ДТП разлива топлива не произошло.