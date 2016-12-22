Трассу М-4 «Дон» перекрыли после аварии с бензовозом

В Ростовской области перекрыли федеральную трассу М-4 «Дон» после столкновения грузовика и бензовоза. Об этом сообщает агентство «Ростовские Вести» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.



Уточняется, что трассу перекрыли в Октябрьском районе на 1017-м километре автодороги. По данным агентства, в результате аварии топливо разлилось на дорогу.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

7 сентября в центре Москвы возле автозаправки произошло столкновение нескольких автомобилей и бензовоза. В результате ДТП разлива топлива не произошло.



