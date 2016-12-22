При взрыве в полицейском участке в Дамаске погибли 11 человек

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Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ

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Трассу М-4 «Дон» перекрыли после аварии с бензовозом

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