При взрыве в полицейском участке в Дамаске погибли 11 человек

В результате двойного теракта в полицейском участке в Дамаске погибли 11 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
Как сообщает телеканал, заминированный автомобиль взорвался перед полицейским участком в квартале аль-Мидан. Затем в здание ворвались два террориста-смертника и привели в действие взрывные устройства. Один привел в действие взрывное устройство на входе в участок, другой совершил самоподрыв на первом этаже.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.
В марте в результате атаки двух террористов-смертников в столице Сирии погибли 40 человек. Ранения получили 120 человек. Теракт произошел недалеко от городского кладбища Баб Сагир. Атака была направлена против шиитских паломников из Ирака, автобусы которых стояли неподалеку.