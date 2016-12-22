СКР начал проверку после возгорания двигателя самолета в Якутии

Восточно-Сибирское управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) начало проверку по факту возгорания двигателя у самолета Ан-148 авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс Талакан — Иркутск. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР на транспорте.

Видео: Анатолий Аннаев / YouTube

Инцидент произошел 30 сентября в 12:00 по местному времени. Из-за возгорания в одном из двигателей самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Талакан в Якутии.

В момент аварии в самолете находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были доставлены в Иркутск в тот же день.

В феврале самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Цюриха в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.