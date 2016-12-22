НОВАТЭК направит на дивиденды 21 млрд руб.

НОВАТЭК направит 21,1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года. Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров компании 29 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Утвержденный размер дивидендов составляет 6,95 руб. на одну акцию. Таким образом, выплаты на акцию увеличатся на 0,7% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Отмечается, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября 2017 года.

В феврале совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что дивиденды компании будут расти из года в год. Он отметил, что компания направляет на дивиденды не меньше 30% скорректированной прибыли по МСФО. Такая политика позволяет инвестировать также и в развитие компании.