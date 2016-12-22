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«Газпром» за 9 месяцев 2017 года увеличил добычу на 19%
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«Газпром» за 9 месяцев 2017 года увеличил добычу на 19%
Бизнес, 14:59
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«Газпром» за 9 месяцев 2017 года увеличил добычу на 19%

«Газпром» за первые девять месяцев 2017 года увеличил добычу газа на 19,1% до 339,8 млрд куб. м, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Данные пока носят предварительный характер, подчеркивается в сообщении.

По оперативным данным, в январе — сентябре 2017 года «Газпром» реализовал на внутреннем рынке на 7,5% (10,9 млрд куб. м) газа из газотранспортной системы больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Экспорт газа в дальнее зарубежье в январе — сентябре 2017 года увеличился на 11,3% до 141,2 млрд куб. м, говорится в сообщении компании. В частности, экспорт в Германию увеличился на 10,7%, в Австрию — на 54%, в Чехию — на 28,4%, в Словакию — на 31,3%, во Францию — на 7,1%.

В конце августа на телефонной конференции с инвесторами топ-менеджер «Газпрома» Всеволод Черепанов сказал, что компания увеличила прогноз по добыче газа на 2017 год с 430,4 млрд куб. м до более чем 460 млрд куб. м. По итогам 2016 года добыча «Газпрома» составила 419 млрд куб. м газа.

Теги: добыча газа , "Газпром"
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