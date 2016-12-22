Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мои глубочайшие соболезнования жертвам и семьям ужасной стрельбы в Лас-Вегасе. Благослови вас бог», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе погибли 50 человек, еще 200 получили ранения. Правоохранительные органы продолжают уточнять число погибших и пострадавших.

По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, стрельбу по посетителям фестиваля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Он стрелял из номера гостиницы Mandalay Bay, где был найден мертвым. По предварительной информации, Пэддок не связан с экстремистскими группировками.

Шериф также уточнил, что Пэддок был местным жителем, а в гостиницу заселился с женщиной азиатской внешности. Полиция объявила ее в розыск.