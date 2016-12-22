В Ингушетии ФСБ предотвратила покушение на проповедника

В Ингушетии сотрудники ФСБ предотвратили покушение на религиозного проповедника. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«Проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности», — говорится в сообщении ФСБ.

Были задержаны два члена бандгруппы, дома у которых были обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также взрывчатые вещества.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению преступных связей задержанных.

Ранее 2 октября ФСБ сообщила о задержании членов управляемой из-за рубежа ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), планировавших устроить теракты в Московском регионе. У них обнаружили две самодельные бомбы, гранаты РГД-5, пистолеты Макарова, предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств, а также средства связи.